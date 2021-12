Die Lage in der Liga nach der langen Pause

Plus

Einen Start nach Maß hat der ASV Grünwettersbach hingelegt: Im ersten Spiel der Tischtennis-Bundesliga nach der langen Pause trumpfte der bis dahin punktgleiche Konkurrent des TTC Zugbrücke Grenzau beim TTC Bergneustadt auf und zog durch den wichtigen 3:2-Erfolg mit den Gastgebern gleich. Mann des Tages war Minha Hwang, mit seinem Sieg im Einzel gegen Elias Ranefur und im Doppel an der Seite von Ricardo Walther gegen Bergneustadts Alvaro Robles/Alberto Mino feierte der Südkoreaner einen traumhaften Einstand in der TTBL. Beide Mannschaften haben jetzt 6:12 Punkte und stehen vor Werder Bremen und dem TTC Grenzau, die mit 4:12 Zählern auf den Plätzen zehn und elf folgen, am Sonntag aber beide nachziehen können.