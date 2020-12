Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 17:44 Uhr

Die JK-Gruppe im Überblick: Mit der Schreinerei fing es an Die JK-Gruppe mit Sitz in Windhagen ist ein führender Anbieter in den Bereichen Wellness, Lifestyle und Healthcare. Von den rund 350 Mitarbeitern sind etwa 250 im Landkreis Neuwied und der Nachbarschaft. Gegründet wurde das Unternehmen 1927 von Josef Kratz in Eitorf als Schreinerei.

Die auf Saunabau spezialisierte Firma erweiterte ihr Spektrum um Solarien, Wellnesssysteme und UVC-Luftentkeimung, weitere Lichttechnologien wie „Beauty Light“ folgten. In den 90er-Jahren formierte sich das Unternehmen als JK-Gruppe mit Tochterfirmen in der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien und den USA. 2019 verkaufte JK die komplette Sparte der Luftentkeimung inklusive der Virobuster-Patente an einen ehemaligen Mitarbeiter, der das Gerät bei JK produzieren lässt. Virobuster vertreibt in 15 Länder, primär in den Bereichen Medizin, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Pflegeheime, Lebensmittelindustrie. JK verkauft die Geräte seit diesem Jahr als Vertriebspartner unter dem Namen „pure“ exklusiv im Wellnesssegment sowie für Büros, Hotels und Restaurants.