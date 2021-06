Die Folgen der Pandemie in der DLRG-Statistik

Die Pandemie hat sich innerhalb der DLRG besonders auf den Bereich der Schwimmausbildung ausgewirkt. Das teilt die Gesellschaft in einer Presseerklärung mit. Ein Blick in den statistischen Jahresbericht 2020 mit dem Vergleich der Zahlen aus 2019 zeigt die dramatischen Auswirkungen: Bundesweit 50 Prozent weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anfängerschwimmen, rund 70.000 Interessentinnen und Interessenten konnten nicht an den üblichen Kursangeboten im Anfängerschwimmen teilnehmen.