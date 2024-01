Plus Rheinland-Pfalz Die Eigenanteile für Betroffene steigen auch 2024 rasant: Das Pflegeheim wird immer unerschwinglicher Bereits im vergangenen Jahr sind die Eigenanteile für die Heimkosten von Pflegebedürftigen in Rheinland-Pfalz enorm gestiegen. Jetzt dreht sich die Kostenspirale weiter. Die Folge: Immer mehr Betroffene dürften in die Sozialhilfe getrieben werden. Das sind die Fakten und das schlagen Kassen und Politik vor, um Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu entlasten. Von Christian Kunst, Bernd Wientjes

Pflegebedürftige und deren Angehörige müssen für einen Heimplatz immer tiefer in die Tasche greifen. Der Eigenanteil ist trotz erhöhter staatlicher Zuschüsse weiter gestiegen. So ist in rheinland-pfälzischen Einrichtungen seit Jahresanfang für das erste Jahr im Heim durchschnittlich eine Zahlung von 2608 Euro pro Monat aus eigener Tasche fällig. Das geht ...