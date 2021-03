Mainz

Diakonie und Flüchtlingsrat gegen Abschiebungen

Diakonie und Flüchtlingsrat in Rheinland-Pfalz haben der Landesregierung vorgeworfen, mit Abschiebungen nach Afghanistan gegen den eigenen Anspruch einer humanitären Flüchtlingspolitik zu verstoßen. „Die Beteiligung rheinland-pfälzischer Ausländerbehörden am letzten Abschiebeflug Anfang Februar 2021 kritisieren wir ausdrücklich als eklatante Missachtung von Humanität und Menschenrechten“, erklärte am Donnerstag der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in Rheinland-Pfalz, Pfarrer Albrecht Bähr.