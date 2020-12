Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 14:20 Uhr

Mainz

DGB-Landeschef: Arbeitslosigkeit darf sich nicht verfestigen

Angesichts der deutlich gestiegenen Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz in der Corona-Krise warnte der DGB-Landeschef Dietmar Muscheid vor einer Verfestigung des Trends. „Es wird viele gut ausgebildete Fachkräfte brauchen, um nach der Krise wieder zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückzufinden“, sagte Muscheid am Donnerstag. Der DGB-Landeschef forderte Investitionen in neue Ausbildungsplätze und die „Vorbereitung einer Weiterbildung“. Zudem müssten Unternehmen unterstützt werden, die Azubis insolventer Betriebe zu übernehmen.