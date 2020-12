Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 08:50 Uhr

Mainz

DGB-Chef Muscheid feiert 1. Mai in Corona-Zeiten zu Hause

Der DGB-Chef Rheinland-Pfalz/Saarland, Dietmar Muscheid (63), will am Tag der Arbeit zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten ausschlafen. Dies werde ihm voraussichtlich aber nicht gelingen, sagte Muscheid der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Anschließend plant er ein spätes Frühstück zu Hause mit seiner Frau in Lörzweiler im Kreis Mainz-Bingen. Um 11.00 Uhr will sich das Paar den Livestream des DGB unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ anschauen und mit einem Glas rheinhessischen Winzersekt auf den 1. Mai anstoßen.