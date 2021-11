Mainz

DGB wirft Arbeitgebern Blockadehaltung im Tarifstreit vor

Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben in Rheinland-Pfalz mit einem ganztägigen Warnstreik und einer Kundgebung in Mainz ihre Forderung nach höheren Gehältern und besseren Arbeitsbedingungen bekräftigt. Susanne Wingertszahn, die neue Bezirksvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland, warf der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) eine Blockadehaltung vor. „Anerkennung muss auch im Geldbeutel zu spüren sein“, sagte sie am Dienstag vor Gewerkschaftsmitgliedern am Rheinufer. Der öffentliche Dienst dürfe nicht auf Kosten der Beschäftigten kaputt gespart werden.