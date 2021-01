Mainz

DGB schlägt Fonds für betriebliche Ausbildung vor

Mit Blick auf die Landtagswahl am 14. März hat der DGB Rheinland-Pfalz die Einrichtung eines Fonds für die betriebliche Ausbildung angeregt. „Die Situation im Ausbildungsmarkt erfüllt uns mit großer Sorge“, sagte der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid am Mittwoch in Mainz.