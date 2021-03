Mainz

DGB: Lage der Auszubildenden besonders angespannt

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Lage der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz während der Corona-Pandemie als besonders angespannt bezeichnet. Die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge sei um 8,2 Prozent eingebrochen, sagte DGB-Landeschef Dietmar Muscheid am Dienstag bei der Vorstellung des DGB-Ausbildungsreports für 2020 in Mainz. „Das ist eine dramatische Entwicklung, vor allem im Verhältnis zum Bedarf an Fachkräften.“