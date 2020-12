Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 15:10 Uhr

Mainz

DGB kritisiert Regelungen zu Kurzarbeitergeld

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sieht Nachbesserungsbedarf bei den Regelungen zum Kurzarbeitergeld. Die auf den Weg gebrachten Änderungen seien unzureichend und verhinderten nicht, dass Betroffene „drastische Einbußen“ beim Nettoeinkommen hinnehmen müssten, teilte DGB-Landeschef Dietmar Muscheid am Montag in Mainz mit. In Branchen wie der Metall- und Elektroindustrie existierten tarifvertragliche Zuschläge auf das Kurzarbeitergeld – dort stocken also Firmen das Kurzarbeitergeld auf. „In vielen Bereichen gibt es solche tarifvertraglichen Regelungen aber nicht“, betonte Muscheid.