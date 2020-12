DFKI-Experte: Corona-Warn-App kann zentrale Rolle spielen

Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 11:00 Uhr

„Falls nämlich erneut ein Infektionsherd aufflammen sollte, ist es ein Wettlauf mit der Zeit, bevor sich das Virus wieder so verbreitet wie beim ersten Mal. Und da ist jedes Werkzeug, das Infektionsketten nachvollzieht, enorm wichtig“, sagte der Wissenschaftliche Direktor.

Eine solche App für das Handy soll in Deutschland und anderen Ländern zum Einsatz kommen. Sie erfasst, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Die App kann dann Nutzer warnen, wenn sich später herausstellt, dass in ihrer Umgebung eine infizierte Person war. Die Nutzer könnten dann in Quarantäne gehen. In Deutschland und den meisten anderen Ländern soll die Teilnahme freiwillig sein.

„Schon wenn 30 bis 40 Prozent die App nutzen, habe ich damit wohl zusätzlich 20 bis 30 Prozent der Infektionsketten unterbrochen“, sagte Lukowicz der Deutschen Presse-Agentur. „Das bedeutet – und das ist wichtig: Ich kann andere Einschränkungen lockern. Denn jede Art der Einschränkung hilft, dass sich das Virus weniger ausbreitet.“

Die App sei kein Wundermittel, betonte der Experte. „Wundermittel existieren nicht. Die App ist eine technische Lösung, ein Baustein unter vielen, der beitragen kann, Infektionsketten zu unterbrechen. Dann können Sie Dinge lockern, die uns mehr weh tun als eine App.“

Die Bundesregierung hat vor kurzem den Software-Konzern SAP und die Deutsche Telekom mit der Entwicklung einer Corona-App beauftragt. Sie steht voraussichtlich im Juni zur Verfügung. Zugleich gibt es unter anderem Gruppe rund um das Beratungsunternehmen PwC Deutschland und das DFKI, die nach eigenen Angaben bald eine App präsentieren können.