Kaiserslautern

DFKI und Esa: Mit KI gegen Gefahren im Weltall

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern und die europäische Raumfahrtbehörde Esa haben eine engere Zusammenarbeit vereinbart. „Raumfahrt schreit geradezu nach Anwendung von Künstlicher Intelligenz“, sagte der Geschäftsführende DFKI-Direktor Andreas Dengel am Mittwoch. Konkret sollen unter anderem Objekte in der niedrigen Erdumlaufbahn beobachtet und das Kollisionsrisiko von sogenanntem Weltraumschrott genauer eingeschätzt werden.