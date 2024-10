Mainz

Fußball

DFB-Pokal: Mainz empfängt den FC Bayern

Von dpa/lrs

i Fußball: Bundesliga, FSV Mainz 05 - RB Leipzig, 7. Spieltag, Mewa Arena. Der Mainzer Trainer Bo Henriksen vor dem Spiel. (zu dpa: «DFB-Pokal: Mainz empfängt den FC Bayern») Foto: Torsten Silz/DPA

Der FSV Mainz 05 will den FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals ärgern. Allerdings fehlt den 05ern im Duell mit den Bayern der bislang wichtigste Angreifer in dieser Saison.