DFB verhängt 30 000 Euro Geldstrafe für Saarbrücken

Der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken muss eine saftige Geldstrafe in Höhe von 30 000 Euro bezahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ahndete damit ein unsportliches Verhalten des Aufsteigers in gleich neun Fällen. Bei den Saarländern standen in den ersten neun Partien dieser Saison entgegen den Vorschriften nur drei statt vier sogenannte U23-Spieler im Aufgebot, die für eine DFB-Auswahlmannschaft spielberechtigt gewesen wären.