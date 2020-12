Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 18:40 Uhr

Premstätten

Deutschland tritt bei Darts-Team-WM mit Hopp und Clemens an

Deutschland tritt bei der Team-WM der Darts-Profis mit Max Hopp und Gabriel Clemens an. Dies geht aus der Startliste für das Event im österreichischen Premstätten (6. bis 8. November) hervor, die der Weltverband PDC am Donnerstag veröffentlichte. Der Hesse Hopp und der Saarländer Clemens sind derzeit die beiden besten Deutschen in der Weltrangliste.