Deutschhaus schmückt sich für Rückkehr des Parlaments

Der rheinland-pfälzische Landtag feiert nach fast sechsjähriger Sanierung an diesem Mittwoch die Rückkehr des Parlaments. Gärtner legten am Morgen letzte Hand an den Rasenschnitt an, und auf dem Dach des historischen Deutschhauses an der Mainzer Rheinfront wehten bei schönstem Spätsommerwetter die Fahnen von Europa, Deutschland und Rheinland-Pfalz. Vor dem neuen Landtagsrestaurant hingen die sechs Meter hohen und drei Meter breiten Stoffbahnen in Schwarz, Rot und Gold, eine Installation des Künstlers Michael Sailstorfer.

Im Anschluss an die symbolische Schlüsselübergabe (16.45 Uhr) an Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) war ein Festakt zur Eröffnung mit Ansprachen von Hering und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geplant. Beschlossen werden sollten die Feiern mit einem Parlamentarischen Abend. Die Bürgerinnen und Bürger sind ab Freitag zu Führungen eingeladen. Die erste Plenarsitzung in einem völlig neu gestalteten runden Saal ist für den 22. September vorgesehen. Während der Sanierungsarbeiten tagte der Landtag zunächst in der Steinhalle des Landesmuseums, später unter Corona-Bedingungen in der Rheingoldhalle.

Im Jahr 2016 begannen die Sanierungsarbeiten an dem Gebäude, das im 18. Jahrhundert gebaut wurde und dessen Name an die katholische Ordensgemeinschaft des Deutschen Ordens erinnert, der in der Tradition der Ritterorden aus der Zeit der Kreuzzüge steht. Dabei wurde das Gebäude bis auf die Außenmauern entkernt und neu errichtet. Die Gesamtkosten der Landtagssanierung belaufen sich auf 73 Millionen Euro.

