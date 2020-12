Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 16:40 Uhr

Deutsch-Französisches Gymnasium verschiebt Abiturprüfungen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Deutsch-Französische Gymnasium in Saarbrücken hat seine Abiturprüfungen verschoben. Dies betreffe 118 Abiturienten, sagte Schulleiter Hans Bächle am Mittwoch. Rund die Hälfte jener Schüler wohne in der ostfranzösischen Region Grand Est und könne wegen der in Frankreich verhängten Ausgangssperre nicht zur Schule kommen. Neue Termine für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen gebe es noch nicht. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.