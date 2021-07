Neustadt

Deutsch-französischer Triebwagen vorgestellt

Vertreter von Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Frankreich haben in Neustadt/Weinstraße den Prototypen des ersten deutsch-französischen Triebwagens vorgestellt. „Diese Deutschlandpremiere setzt ein ganz deutliches Signal für Europa“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Samstag einer Mitteilung zufolge. „Regiolis“ werde auf mehreren Strecken in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kommen, etwa zwischen Neustadt und Straßburg. „Mit diesem zukunftsweisenden Verkehrsprojekt werden wir Pendlern und Pendlerinnen ein attraktives, klimafreundliches Verkehrsangebot machen“, meinte Dreyer.