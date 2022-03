Köln/Houston

Weltraum

Deutscher Astronaut Maurer nach Außeneinsatz zurück in ISS

Nach einem rund siebenstündigen Außeneinsatz ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer in die Internationale Raumstation ISS zurückgekehrt. Gemeinsam mit seinem US-Kollegen Raja Chari stieg der Saarländer am Mittwoch wieder in den Außenposten der Menschheit ein, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Die US-Astronauten Kayla Barron, Thomas Marshburn und Mark Vande Hei halfen ihnen dabei. Noch im Raumanzug reckte Maurer nach dem Einstieg seine Arme jubelnd etwas in die Höhe.