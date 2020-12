Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 12:30 Uhr

Deutscher Ärztetag im Mai in Mainz abgesagt

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Angesichts der Coronakrise fällt der für Ende Mai geplante Deutsche Ärztetag in Mainz aus. „Jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, indem man den Kontakt zu anderen reduziert und damit Infektionsmöglichkeiten minimiert“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, am Dienstag. Ärzte und ihre Organisationen seien in besonderem Maße gefordert, dafür Verantwortung zu übernehmen. Daher habe der Bundesärztekammer-Vorstand beschlossen, den 123. Ärztetag abzusagen, der vom 19. bis 22. Mai in Mainz stattfinden sollte.