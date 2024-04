Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: Neues Programm

ARCHIV - Ein Orchester spielt in der Oberkirche St. Nikolai in Cottbus (Brandenburg).

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz stellt am Mittwoch (10.30 Uhr) in Ludwigshafen die Konzertsaison 2024/25 vor. Für das Führungsduo aus dem Intendanten Beat Fehlmann und dem Chefdirigenten Michael Francis ist es bereits die sechste gemeinsame Saison. Die neue Spielzeit des größten Sinfonieorchesters des Bundeslandes steht unter dem Motto «Bleib euphorisch!». Intendant Fehlmann will unter anderem das Programm des Festivals «Modern Times» präsentieren, das im September in Mannheim und Ludwigshafen und bereits zum 12. Mal stattfindet. Chefdirigent Francis skizziert etwa die erneuten Gastspiele des Orchesters in Partnerstädten.

