Deutsche Läuferin Benfares nach positiver Probe suspendiert

ARCHIV – European Championships, Europameisterschaft, Leichtathletik, 5000m, Frauen, Finale im Olympiastadion. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Berlin (dpa). Wegen eines Dopingverdachts ist die deutsche Läuferin Sara Benfares von der Nationalen Anti-Doping-Agentur vorläufig suspendiert worden. Nach Angaben der Nada wurden bei einer Probe das verbotene Blut-Dopingmittel Epo sowie Testosteron nachgewiesen. Zuvor hatten die «Saarbrücker Zeitung» und der Saarländische Rundfunk am Dienstag darüber berichtet.

Die 22-Jährige vom LC Rehlingen gehört dem Team Saarland für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris an. Der Sportrechtsanwalt Rainer Cherkeh, auf den Benfares laut «Saarbrücker Zeitung» verwies, teilte dem Bericht zufolge mit, er werde sich zu diesem Sachverhalt aktuell nicht äußern. Der Deutsche Leichtathletik-Verband ist eigenen Angaben zufolge von der Nada über den Vorgang unterrichtet worden.

Benfares war 2022 bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München Zwölfte über 5000 Meter. Kurz zuvor war sie auch bei den Weltmeisterschaften in Eugene am Start und schied dort im Vorlauf aus. Über 5000 Meter war sie 2022 deutsche Vizemeisterin, auf der Straße gewann sie im gleichen Jahr den deutschen Titel über zehn Kilometer.

