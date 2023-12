Deutsche Bahn kündigt Zugausfälle an: Moselstrecke bereits ab Samstag betroffen

Wie die Deutsche Bahn in einer Mitteilung verkündet, werden auf der Strecke Koblenz-Trier, ab dem 16. Dezember, Züge aufgrund von Signalarbeiten in den Abendstunden ausfallen.

Deutsche Bahn kündigt Zugausfälle an. Foto: Stefan Sauer/picture alliance/dpa

Die betroffenen Streckenabschnitte werden, voraussichtlich bis 8. März 2024, zwischen Treis – Karden und im späteren Verlauf zwischen Bullay – Cochem und Wittlich – Ehrang in den Abendstunden von 20 Uhr bis 5.30 Uhr gesperrt.

Folglich kommt es in diesem Zeitraum zwischen Trier Hbf und Koblenz Hbf in beiden Richtungen, in wechselnden Abschnitten, zu Zugausfällen bei den Zügen der Linien RE 1, RB 81, RB 82 und RB 83. Alle betroffenen Züge werden hier durch Busse ersetzt.

Um die Baumaßnahme zeitlich zu kürzen, wird auch tagsüber auf der Strecke gearbeitet, sodass es im oben genannten Zeitraum zu Fahrzeitenänderungen kommt.

Hier gibt es den geänderten Fahrplan als pdf zum runterladen.