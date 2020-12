Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 18:30 Uhr

Saarbrücken

Deutliche Steigerung bei Coronavirus-Fällen im Saarland

Im Saarland hat sich die Zahl der neu nachgewiesenen Corona-Infektionen binnen eines Tages verdreifacht. Wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Freitag mitteilte (Stand 18.00 Uhr), wurden 67 neue Fälle gezählt. Am Vortag waren es noch 22. Damit gibt es insgesamt 3662 bestätigte Fälle im Land. Die Zahl der Menschen, die bislang in Verbindung mit dem Virus starben, blieb weiterhin bei 177. Die Zahl der als geheilt geltenden Menschen erhöhte sich nach Angaben des Ministeriums auf 3214. Aktuell seien 271 Menschen mit dem Virus aktiv infiziert. Sieben Erkrankte liegen im Krankenhaus, zwei von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden.