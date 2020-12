Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 05:50 Uhr

Mainz

Deutlich weniger Landtagsanfragen in Zeiten der Corona-Krise

Die Corona-Krise hält die Landesregierung in vielerlei Hinsicht in Atem – gleichzeitig läuft der politische Betrieb an anderer Stelle etwas auf Sparflamme. So ist seit Mitte März die Zahl der parlamentarischen Anfragen von Abgeordneten an die Regierung deutlich zurückgegangen. Um Ministerien in der aktuellen Lage zu entlasten, entschied der Ältestenrat des Landtags, die Fristen für die Beantwortung solcher Anfragen deutlich zu verlängern.