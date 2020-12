Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 11:10 Uhr

Bad Ems

Deutlich weniger Gewerbeanmeldungen

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen in Rheinland-Pfalz ist im März deutlich zurückgegangen. In dem Monat begannen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Deutschland. Der Gewerbeanzeigenstatistik zufolge sank die Zahl der Gewerbeanmeldungen im Vergleich zum März 2019 um fast ein Viertel auf 2146, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen fiel um mehr als 15 Prozent auf 2218.