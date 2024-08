Deutlich weniger Baugenehmigungen im ersten Halbjahr

In Rheinland-Pfalz sind im ersten Halbjahr deutlich weniger Genehmigungen für neue Wohnungen erteilt worden. Der Trend hält schon länger an. Die Statistiker nennen einen Grund.

Anzeige

Bad Ems (dpa/lrs). In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind in Rheinland-Pfalz deutlich weniger Baugenehmigungen für neue Wohngebäude erteilt worden als im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Genehmigungen sank um 22 Prozent auf rund 1.500, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

Die Anzahl der genehmigten neuen Wohnungen sank demnach im selben Zeitraum um 32 Prozent. «Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohngebäude ist das dritte Jahr in Folge rückläufig», hieß es. Der deutliche Rückgang dürfte auch auf die «merklich gestiegenen Finanzierungskosten zurückzuführen sein», schrieb das Amt.