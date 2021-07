Bad Ems

Deutlich mehr Neuwagen mit alternativem Antrieb

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Neuwagen mit alternativem Antrieb deutlich gestiegen. Mit rund 22.500 Wagen im ersten Halbjahr 2021 liege ihre Zahl erstmals höher als die der neu zugelassenen Autos mit Benzin- (20.500) und Dieselmotor (10.900), teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit.