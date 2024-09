30.06.2009, Brandenburg, Frankfurt/Oder: Drei junge Frauen liegen am Strand des Helenesees und sonnen sich. Ordentlich Sonnencreme schützt vor Hautkrebs. «Ein Irrglaube», warnt der Tübinger Hautkrebsexperte Garbe. Es sei nicht so, dass die Haut durch Sonnenschutzmittel komplett vor Hautkrebs geschützt werden könne. Schon sehr niedrige Dosen UV-Strahlung verursachten Veränderungen des Erbguts in der Haut, die das Krebsrisiko vergrößern können. (zu dpa: «Deutlich mehr Hautkrebserkrankungen im Saarland») Foto: Patrick Pleul/DPA