Deutlich mehr Badetote im Saarland

Die meisten Menschen ertranken im Saarland 2023 in einem See oder einem Fluss. Auch ein Kind war unter den Opfern.

ARCHIV – Die Rettungsboje am Platz des Schwimmmeisters steht bereit. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Badetoten ist im Saarland deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr seien mindestens sieben Menschen in Gewässern gestorben, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. 2022 seien es zwei gewesen. Fast alle Ertrunkenen (5) waren Männer. Die meisten Menschen (4) starben in einem Fluss, zwei weitere kamen in einem See ums Leben. Eines der Opfer starb in einem Teich.

Die DLRG appellierte mit Blick auf die nächste Badesaison, «die Freizeit an bewachten Badestellen zu verbringen». Die meisten Badetoten (3) gab es vergangenes Jahr im Juni.