Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 06:00 Uhr

Der Tag in Rheinland-Pfalz: Welche Themen am Freitag wichtig sind

Die Evakuierung in Kirn und die anschließende Entschärfung einer Fliegerbombe, der Schulbeginn am Montag und die Reiserückkehrer – diese und weitere Themen in unserem Ticker.