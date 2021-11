Plus Mosel

Umsatzverluste durch US-Strafzölle: Keine Entschädigung für Moselwinzer

Die 25 Prozent Strafzölle, die Präsident Trump im Oktober 2019 auf deutschen Wein verhängte, machen deutschen Winzern zu schaffen. Neben dem Wegbrechen des Absatzkanals Gastronomie in der Pandemie sind vor allem die Winzer an der Mosel durch die Exportverluste in den USA schwer getroffen. Dennoch sieht die Bundesregierung in der Frage, ob Winzer für entgangene Einnahmen durch die US-Strafzölle entschädigt werden sollen, kaum Spielraum.