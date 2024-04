So sieht es aktuell in Walporzheim aus: Mit schwerem Gerät wird an der Ahr der Wiederaufbau der Bahnstrecke vorangetrieben. Im Juli 2021 hatte die Flutkatastrophe gewaltige Schäden hinterlassen, mindestens 135 Menschen kamen im Ahrtal ums Leben. Foto: Thomas Frey/dpa