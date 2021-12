Mainz

Demos: Lewentz warnt vor steigender Aggressionsbereitschaft

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) fürchtet, dass die zunehmende Aggressionsbereitschaft bei Demonstrationen in Rheinland-Pfalz zunehmen könnte. „Die Landesregierung wird das nicht akzeptieren“, sagte Lewentz. „Die rheinland-pfälzische Polizei steht für eine wehrhafte Demokratie.“ Allein am vergangenen Montag hätten landesweit rund 3000 Menschen gegen Corona-Beschränkungen demonstriert, beispielsweise in Speyer, Pirmasens und Landau. Darunter seien auch Vertreter rechtsextremer Gruppierungen gewesen.