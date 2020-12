Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 16:10 Uhr

Demonstrationen unter Auflagen ab Montag wieder erlaubt

Saarbrücken (dpa/lrs) – Demonstrationen sind im Saarland ab nächsten Montag (27. April) unter strengen Auflagen wieder erlaubt. „In einer offenen Gesellschaft müssen auch in diesen Zeiten die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Meinung in der Öffentlichkeit gemeinsam zu vertreten“, sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag in Saarbrücken. Die Auflagen sehen unter anderem einen Abstand von zwei Metern zwischen den Teilnehmern vor. Kommunen entschieden vor Ort je nach Platzangebot, wie viele Menschen zugelassen würden, sagte der Regierungssprecher.