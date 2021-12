Luxemburg

Demonstranten stürmen Wintermarkt in Luxemburg

Nach Kundgebungen gegen die Corona-Politik haben Demonstranten in Luxemburg einen Wintermarkt gestürmt. Sie hätten am Samstag die Zugangsregelungen für den Markt missachtet, hätten Absperrgitter weggeschoben, seien darüber gestiegen oder hätten sie umgeworfen, teilte die Polizei Luxemburg mit. Zuvor hatten sich den Angaben zufolge insgesamt rund 2000 Menschen zu zwei Demonstrationen in der Hauptstadt zusammengefunden. Sie hätten sich später vermischt und dann zu dem Wintermarkt „Gëlle Fra“ begeben.