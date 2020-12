Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 16:00 Uhr

Mainz

Demokratie-Tag will Hass und Hetze entgegentreten

Unter dem Motto „Demokratie verteidigen – gemeinsam gegen Hass und Hetze“ ist am Mittwoch der Demokratie-Tag mit politischen Diskussionen in Rheinland-Pfalz gestartet. Die dreitägige Veranstaltung findet zum 15. Mal statt und nimmt in diesem Jahr die Verbreitung von Lügen und Hassbotschaften in den Blick. „Vom Demokratie-Tag geht ein starkes Zeichen aus, dass wir gemeinsam für Respekt, Vielfalt und ein solidarisches Miteinander eintreten“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).