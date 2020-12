Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 14:10 Uhr

Büchel

Demo vor Flughafen Büchel 75 Jahre nach Atombombenexplosion

Genau 75 Jahre nach der weltweit ersten Atombombenexplosion bei einem Test im US-Bundesstaat New Mexiko haben am Donnerstag 14 Atomwaffengegner die Hauptzufahrt des Militärflughafens Büchel in der Eifel blockiert. Mit der eineinhalbstündigen Aktion von Demonstranten aus Deutschland, den Niederlanden und den USA sei der Dienstantritt der Soldaten und Piloten des dortigen „Atombomben-Geschwaders“ gestört worden, teilten die Aktivisten der Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ mit. Auf dem Luftwaffenstützpunkt liegen nach unbestätigten Informationen die rund 20 letzten US-Atombomben in Deutschland.