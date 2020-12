Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 16:30 Uhr

Dehoga-Empfehlung: Mehrwertsteuersenkung nicht weitergeben

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Wegen der anhaltend schwierigen Situation vieler Betriebe im Gastgewerbe empfiehlt der Branchenverband Dehoga in Rheinland-Pfalz, die Mehrwertsteuersenkung nicht an Gäste weiterzureichen. Das Geld werde schlicht benötigt, um zu überleben, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann am Freitag. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Das Gastgewerbe sei unter den in der Corona-Krise am schwersten getroffenen Branchen die größte. Nach wie vor seien Betriebe geschlossen, andere hätten Umsatzausfälle wegen der Abstandsregelungen oder müssten höhere Kosten wegen Hygieneauflagen stemmen.