Mainz

Dehoga will Gastronomie ohne 2G plus

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Rheinland-Pfalz hat in allen Lebensbereichen 2G und im Lebensmitteleinzelhandel 3G gefordert. „Das Plus bei 2G muss weg“, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit Blick auf die Gastronomie. Die Auswirkungen der seit vergangenen Samstag gültigen 2G-plus-Regelung seien „katastrophal“. Am Wochenende habe es flächendeckend 70 bis 90 Prozent Stornierungen im Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz gegeben.