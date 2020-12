Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 22:40 Uhr

Koblenz

Dehoga will Corona-Kontaktpersonen-App starten

Der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga will am 1. September eine App starten, um Kontaktpersonen im Corona-Fall schnell zu ermitteln. Die App erfasst Name und Adresse digital. Das Projekt solle an diesem Freitag vorgestellt werden, berichtete die „Rhein-Zeitung“ (Mittwochausgabe).