Dehoga kritisiert Hilfspaket als unzureichend

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die bisher angekündigten Maßnahmen der Landesregierung für Hilfen in der Corona-Krise reichen aus Sicht der Gastronomie in Rheinland-Pfalz nicht aus. Der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Gereon Haumann, forderte am Donnerstag unter anderem die Schließung auch aller Hotels sowie finanzielle Zuschüsse statt der bislang vorgesehenen Darlehen.