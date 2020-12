Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 17:30 Uhr

Dehoga fordert weitere Lockerungen für das Gastgewerbe

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Rheinland-Pfalz hat angesichts niedriger Infektionszahlen in der Corona-Krise weitere Lockerungen für die Branche gefordert. Gäste müssten wieder an Theken bedient werden können, teilte der Dehoga am Montag in Bad Kreuznach mit. Auch müsse die Sperrstunde aufgehoben werden. Derzeit dürfen Gaststätten oder Kneipen im Land von 5.00 bis 0.00 Uhr öffnen. Darüber hinaus sprach sich der Dehoga dafür aus, dass in gastgewerblichen Betrieben kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Momentan dürfen ihn nur am Platz Gäste ablegen.