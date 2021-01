Bad Kreuznach

Dehoga: Existenzangst bei 75% der Betriebe im Gastgewerbe

75 Prozent der Gastronomen und Hoteliers in Rheinland-Pfalz bangen wegen der angeordneten Betriebsschließungen in der Corona-Krise laut einer aktuellen Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands um ihr Überleben. Jeder vierte Betrieb (24,9 Prozent) denkt konkret über eine Geschäftsaufgabe nach, wie der Verband am Dienstag mitteilte. An der bundesweiten Dehoga-Umfrage vom 4. bis 10. Januar beteiligten sich knapp 1300 Unternehmen aus Rheinland-Pfalz. Deutschlandweit waren es rund 12 000 Teilnehmer.