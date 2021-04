Saarbrücken

Dehoga: Bei schönem Wetter wird Außengastronomie gut genutzt

Die Öffnung der Außengastronomie im „Saarland-Modell“ hat sich nach Einschätzung des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga im Saarland bewährt. „Leider war vor allem das Wetter ein Bremser“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Frank C. Hohrath der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Denn seit dem Start des Öffnungsmodells am 6. April sei es oft zu kalt und zu nass gewesen, sich auf Terrassen zu setzen. Gäste dürfen im Saarland die Außengastronomie derzeit nutzen, wenn sie einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen.