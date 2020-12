Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 18:20 Uhr

Dehoga begrüßt Öffnungstermine für Gastgewerbe

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Rheinland-Pfalz hat die von der Landesregierung verkündeten Öffnungstermine für die Branche in der Corona-Krise begrüßt. Bald könnten Gastronomen und Hoteliers im Land endlich wieder das sein, was sie am besten könnten, nämlich „herzensgute Gastgeber“, sagte der Präsident des Landesverbandes, Gereon Haumann, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Mit den Auflagen könne er sehr gut leben, die habe er auch zum Schutze der Gesundheit erwartet. „Ich möchte heute ausdrücklich der Politik danke sagen.“