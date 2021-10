Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dehoga: Ahrtal muss touristische Topregion werden

Das flutgeschädigte Ahrtal mit Hunderten beschädigten oder zerstörten Hotels und Gaststätten soll nach Ansicht ihres Verbandes eine touristische Topregion werden. „An der Ahr muss die beste Touristendestination in Rheinland-Pfalz geschaffen werden“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in dem Bundesland, Gereon Haumann, am Montag in Bad Neuenahr-Ahrweiler.