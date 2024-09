Deftige Pleite für Saarbrücken in Cottbus

Anzeige

Cottbus (dpa/lrs). Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga eine deftige 1:4 (1:2)-Niederlage beim Aufsteiger Energie Cottbus kassiert. Durch die Pleite mussten die Saarländer den Rivalen in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Mit 13 Zählern ist das Team von Trainer Rüdiger Ziehl vorerst Siebter.

Überragender Mann auf dem Platz war Timmy Thiele, der alle vier Tore für Cottbus erzielte. Der Stürmer traf in der 17., 44., 80. und 87. Minute. Tim Civeja (45.+1) markierte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Gäste.

Zum Abschluss der englischen Woche gingen beide Teams vor 10.530 Zuschauern von Beginn an ein hohes Tempo. Die Saarbrücker Abwehr sah bei den ersten beiden Toren von Thiele nicht gut aus. Cottbus musste in der zweiten Halbzeit viel Abwehrarbeit verrichten, blieb bei Kontern aber jederzeit gefährlich.

Wegen der langen Anreise von rund 800 Kilometern hatten sich die Saarbrücker bereits am Donnerstag auf die Reise in die Lausitz gemacht. Die Fahrt wurde in zwei Etappen aufgeteilt. Diese Maßnahme zahlte sich am Ende aber nicht aus.