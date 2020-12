Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 16:00 Uhr

Zweibrücken

Defekt war Ursache für Brand mit zwei toten Kindern

Ein elektrotechnischer Defekt in einem Verteilerkasten war einem Sachverständigen zufolge die Ursache für den Brand in einem Wohnhaus in Pirmasens mit zwei toten Kindern. Das teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch mit. Der Experte habe den Ort des Brandes vom 6. November untersucht und werde noch ein schriftliches Gutachten vorlegen.